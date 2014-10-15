Проект будівництва LNG-терміналу можуть схвалити протягом 6 місяців

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) Сергій Євтушенко сподівається на схвалення урядом України проекту створення терміналу з прийому зрідженого газу (LNG) в Одеській області не пізніше, ніж у найближчі шість місяців.

Про це він сказав УНІАН у вівторок у польському Свіноуйсці, де бере участь у Baltic Business Forum.

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"Я дуже сподіваюся, що таке рішення у найближчі шість місяців буде прийняте", - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що досвід Литви та Польщі, які запускають свої LNG-термінали у 2015 році, підтверджує, що це серйозний інструмент, що дозволяє домогтися зниження цін на паливо, що постачається з Росії, і диверсифікувати постачання енергоносіїв.

Він зауважив, що "Газпром" уже знизив Литві ціну на газ на 20%.

Євтушенко зазначив, що Держінвестпроект уже підготував усі необхідні документи для того, щоб Україна почала приймати газ із LNG-терміналу.

"Важливе політичне рішення, яке має прийняти уряд): LNG - це елемент стратегії енергетичної безпеки чи бізнес. Я не можу гарантувати, що в перші роки бізнес буде хорошим, але ринок рухається у напрямку, що ціни будуть стабільно знижуватися", - сказав Євтушенко, додавши, що, за прогнозами аналітиків, у 2017-2019 роках на газовому ринку буде більше продавців, ніж покупців цього палива.

Він нагадав, що реалізація цього проекту потребує лише 50 млн євро капітальних витрат і близько 55 млн дол. операційних витрат на рік на оренду спеціального корабля FSRU (Floating Storage and Regasification Unit).

Співрозмовник агентства зауважив, що це порівняно незначні витрати на фоні близько 1 млрд дол., які Україна щомісяця платить "Газпрому" за постачання російського газу.

Водночас він сказав, що цей проект може бути реалізований також за приватні інвестиції, але звернув увагу, що Польща і Литва зробили це за власні кошти.

Євтушенко також нагадав, що термінал після прийняття рішення про реалізацію цього проекту може бути готовий до експлуатації за 9-12 місяців і щорічно через нього можна прокачувати від 3 до 5 млрд кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, головний постачальник газу в Україну, російський "Газпром" у червні поточного року повністю припинив постачання газу "Нафтогазу" через спори про ціну на поставлене паливо і борги за попередні поставки. Україна активно шукає способи компенсувати виниклий дефіцит, який частково відшкодовує за рахунок постачання газу із Євросоюзу, що реалізуються зараз через Словаччину і Польщу.

Будівництво LNG-терміналу є одним із проектів, спрямованих на зменшення залежності від РФ поряд зі зменшенням споживання газу в Україні, розробкою сланцевого газу та газифікацією вугілля.

Нагадаємо, що у червні Сергій Євтушенко заявляв, що якщо з'явиться фінансування будівництва LNG-терміналу, то вже через 12 місяців Україна зможе почати постачання скрапленого газу.