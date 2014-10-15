Росії занадто пізно зупиняти відхід європейських компаній від «Газпрому» - FT

Через політичну напругу і високі ціни «Газпрому» Росія може втратити роль господаря становища в ситуації з поставками газу в Європу, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

Видання нагадує про тимчасове припинення Росією газових поставок у Східну Європу в 2006 і 2009 роках і зазначає, що в цьому році континент, здається, знову ризикує зіткнутися з такою проблемою.

Читайте такожПрибуток "Газпрому" за перше півріччя скоротився на 23%«Газпром» поставляє в Європу 30% газу, але в багатьох східноєвропейських країнах цей показник наближається до 100%, йдеться в статті. Крім того, половина імпортованого з Росії газу йде через Україну, і ці поставки можуть виступити в якості потенційного політичного заручника», пише видання. Дипломати сподіваються, що ЄС, Росія і Україна домовляться в Берліні про відновлення газових поставок в Київ, але навіть якщо угоду укладуть, більшість східноєвропейських урядів навряд чи зможе розслабитися, зазначає газета.

Читайте також"Нафтогаз" звернувся в арбітраж для перегляду контракту з "Газпромом" на транзит газуТим не менш, йдеться в замітці, «перша лінія оборони» Європи полягає у більших порівняно з 2009 роком обсягах газових резервів, що створює для багатьох європейських країн своєрідну «подушку безпеки» на термін до кількох тижнів або більше в разі зниження поставок російського газу. Крім цього, на тлі зниження цін на нафту в ЄС зростає впевненість, що Москва не хоче скорочувати обсяги продажу газу, підкреслює видання.

Не виключено, що для Росії занадто пізно зупиняти поступовий, але грунтовний відхід європейських компаній від «Газпрому», пише газета і наводить в якості прикладу болгарський «Агрополіхім», який має намір до 2015 року перейти з газу на енергетичну сировину з біомаси. Схожа ситуація спостерігається і в Польщі, де компанія Grupa Azoty намагається подолати свою залежність від Росії. Великі країни - члени ЄС вже урізноманітнили джерела своїх поставок, отримуючи газ, наприклад, з Норвегії та Алжиру.