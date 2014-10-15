Єврокомісія відклала ухвалення рішення щодо російського газопроводу OPAL

Єврокомісія не прийме рішення щодо надання газопроводу OPAL вилучень з норм Третього енергопакету поки не завершаться тристоронні переговори відносно газу між РФ, Україною і ЄС, повідомило в середу, 15 жовтня, джерело однієї з провідних європейських енергетичних компаній, передає ПРАЙМ.

Читайте такожПродан: 21 жовтня навряд чи вдасться поставити крапку в газових переговорах з РосієюРаніше передбачалося, що Єврокомісія до 15 вересня дасть відповідь Росії про можливість повного заповнення газопроводу OPAL, який є фінальною розподільною ланкою газопроводу "Північний потік".

Відповідно до норм "третього енергопакету" частина потужностей газопроводу OPAL повинна бути зарезервована під транспортування газу незалежних постачальників.

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