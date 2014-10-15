Росія хоче побудувати газопровід не тільки до Китаю, але й в Японію

Росія запропонувала побудувати газопровід, який з'єднає родовища на Далекому Сході з північною частиною Японії, повідомляє Рейтер з посиланням на японську газету Nikkei.

Росія запропонувала Токіо проект газопроводу з Сахаліну до острова Хоккайдо в вересні, але така ідея обговорюється вже кілька десятиліть, написала газета з посиланням на джерела в дипломатичних колах. Одна з перешкод до здійснення проекту - суперечка про південні Курильські острови, претензії на які заявляє Японія.

Чиновник японського міністерства економіки, торгівлі і промисловості, що побажав залишитися неназваним, спростував інформацію про отримання пропозиції від Росії.

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Москва намагається збільшити поставки нафти і газу в Азію, насамперед у Японію і Китай. Росія пропонує знижки на газ для Японії, на яку припадає близько третини світових закупівель скрапленого газу (СПГ). Країни обговорювали постачання Японії СПГ з підприємств на Сахаліні і у Владивостоці, але переговори призупинилися після введення Заходом санкцій проти Росії.

Глава Газпрому Олексій Міллер сказав у понеділок, що концерн може відмовитися від планів будівництва заводу зі зрідження газу у Владивостоці, щоб збільшити поставки палива в Китай трубопроводом.

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