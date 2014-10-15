Нафта знову оновила рекордний мінімум ціни

12:27, 15 жовтня 2014
Енергетика
0

Ціна нафти продовжує стрімко падати. Наразі ф’ючерси на нафту Brent впали в ціні на 1,39% - до $83,86 за барель.

Ціни на нафту знову впали / Фото УНІАН

Нагадаємо, минулої доби ціни на нафту двічі оновлювали чотирирічний мінімум, падаючи до $86 за барель, пише Європейська правда

У проекті держбюджету Росії на 2015 рік ціна запланована на рівні $100 за барель нафти сорту Urals. Котування Urals зазвичай на 1-2 долари нижчі за котування Brent.

Проте голова Сбербанку Герман Греф заявляв, що російська економіка витримає зниження ціни нафти до $80 за барель.

Нагадаємо сьогодні вранці нафта подешевшала до $85 за барель.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter