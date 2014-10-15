Нафта знову оновила рекордний мінімум ціни
12:27, 15 жовтня 2014Енергетика
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Ціна нафти продовжує стрімко падати. Наразі ф’ючерси на нафту Brent впали в ціні на 1,39% - до $83,86 за барель.
Ціни на нафту знову впали / Фото УНІАН
Нагадаємо, минулої доби ціни на нафту двічі оновлювали чотирирічний мінімум, падаючи до $86 за барель, пише Європейська правда.
У проекті держбюджету Росії на 2015 рік ціна запланована на рівні $100 за барель нафти сорту Urals. Котування Urals зазвичай на 1-2 долари нижчі за котування Brent.
Проте голова Сбербанку Герман Греф заявляв, що російська економіка витримає зниження ціни нафти до $80 за барель.
Нагадаємо сьогодні вранці нафта подешевшала до $85 за барель.
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