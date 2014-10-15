Іран не заперечує проти зниження цін на нафту

13:29, 15 жовтня 2014
Енергетика
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Іран займає третє місце в ОПЕК за видобутком нафти

Иран больше не выступает за поддержание цен на нефть / uk.wikipedia.org

Іран, який входить в Організацію нафтоекспортерів (ОПЕК), і який традиційно виступав за підтримку світових цін на нафту на рівні $100 за барель, змінив позицію, повідомивши, що не заперечує проти зниження цін.

Іран займає третє місце в ОПЕК за видобутком нафти, і його бюджет багато в чому залежить від нафтового експорту, тому країна зазвичай першою виступає за скорочення видобутку в організації за умов зниження світових цін. Але в цей раз ОПЕК, судячи з усього, не планує переглядати обсяг виробництва.

"В цей час року зниження цін - це нормально. Зниження цін компенсується подорожчанням долара", - сказало Рейтер джерело, знайоме з політикою Ірану в нафтовій сфері.

Заступник міністра нафтової промисловості Ірану у вівторок висловив припущення, що спад цін буде короткочасним. Керуючий Національною нафтовою компанією Ірану Рокнеддін Джаваді, коли його запитали, чи зашкодять низькі ціни бюджету країни, відповів: "Я так не думаю".

Найбільший в ОПЕК виробник Саудівська Аравія, а також Кувейт і Катар, дали зрозуміти, що не будуть скорочувати видобуток, і значно знизили ціни для азіатських клієнтів. Організація обговорить квоту на видобуток, що становить 30 мільйонів барелів на добу, на плановій нараді 27 листопада.

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