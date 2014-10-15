Бюджет Росії втрачає $2 млрд від кожного падіння нафти на 1 долар

Бюджет Російської Федерації втрачає 80 млрд рублів (близько $ 2 млрд) від кожного падіння ціни на нафту на 1 долар.

Про це розповів агентству Bloomberg Максим Орєшкін, глава відділу стратегічного планування при Міністерстві фінансів Росії, передає Еспресо.TV.

Агентство нагадує, що з червня котирування Brent впали на 20%.

Російський уряд ще минулого місяця почав заявляти, що в бюджет наступного року буде закладатися нижча ціна. За словами російських чиновників, є намір закласти ціну близько $60 за барель. Але незважаючи на все це, бюджет РФ і наступного року буде зведено з дефіцитом, якщо середньорічна ціна складе менше $104 за барель, стверджують аналітики російського Сбербанку. Ціна в $90 за барель буде коштувати Росії 1,2% ВВП.

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Нагадаємо, ф’ючерси на нафту Brent впали в ціні ще на 1,39% - до $83,86 за барель.

Раніше сьогодні ціна нафти на провідних світових біржах впала відразу на кілька доларів.

Зокрема, офіційна ціна нафти WTI (Light Sweet) на терміновій товарній біржі New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорку за підсумками торгів 14 жовтня знизилася на $ 3,90 і склала $ 81,84 за барель.

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У той же час офіційна ціна нафти Brent на електронній товарній біржі InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) за підсумками торгів 14 жовтня знизилася на $ 3,85 і склала $ 85,04 за барель.

Нагадаємо, бюджет Росії на найближчі три роки зверстаний, виходячи із середньої ціни на нафту $ 93-95 за барель.