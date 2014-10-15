Підготовка української ГТС до зими коштувала 330 млн гривень

««Укртрансгаз» завершив підготовку газотранспортної системи до осінньо-зимового періоду та вручив паспорти готовності виробничим філіям», - сказано в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, повний комплекс робіт з підготовки виробничих і невиробничих об'єктів до опалювального сезону не проведений на непідконтрольній Збройним силам території України в Луганській і Донецькій областях.

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За час підготовки виконаний капітальний ремонт майже 25 км лінійної частини трубопроводів та 25 свердловин підземних газосховищ; проведена реконструкція 358 газорозподільних станцій, відремонтовано 1760 систем автоматичного контролю, сигналізації та пожежогасіння на газорозподільних та компресорних станціях.

«Таким чином, за період підготовки до осінньо-зимового періоду виконано робіт та поставлено матеріально-технічних ресурсів на суму 330,7 млн грн за запланованих на весь період підготовки 557,4 млн грн», - наголошується в повідомленні «Укртрансгазу».

Як повідомляв УНІАН, опалювальний сезон в Україні розпочнеться з 1 листопада, однак у випадку різкого похолодання підключення до теплопостачання будинків відбудеться раніше.

Температура повітря у будинках українців в опалювальний сезон повинна бути не нижче 18 градусів тепла.

У поточному році уряд поставив завдання всім областям України скоротити споживання газу на 30% у зв'язку із дефіцитом палива, який виник внаслідок припинення постачання газу з РФ. Причому повідомлялося, що якщо в Україні буде спостерігатися тепла погода, то опалювальний сезон може розпочатися пізніше, ніж зазвичай, і раніше закінчитися з метою економії газу. Також уряд зобов'язав усі міста України у поточному році погоджувати із Кабміном дату початку опалювального сезону.