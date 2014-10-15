Україна за 9 місяців імпортувала вугілля на $1,23 млрд

Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України за вказаний період були Росія, США і Казахстан.

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Імпорт вугілля з Росії за 9 місяців поточного року у грошовому вираженні склав 835,451 млн дол., зі США - 233,916 млн дол., із Казахстану - 73,582 млн дол. На інші країни припало 87,088 млн дол.

Експорт кам'яного вугілля та антрациту за 9 місяців 2014 року у грошовому вираженні склав 489,089 млн дол. Найбільшими споживачами українського вугілля стали Туреччина (111,68 млн дол.), Росія (45,6 млн дол.), Марокко (42,704 млн дол.).

Варто зазначити, що Україна і раніше займалася імпортно-експортними операціями даних видів вугілля. Так, у 2013 році імпорт склав 1,973 млрд дол., а експорт - 0,737 млрд дол. У 2012 році імпорт склав 2,637 млрд дол., а експорт - 0,609 млрд дол.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

Компенсувати втрати вугілля Україна вирішила за рахунок суттєвого нарощування імпорту. Зокрема, до кінця року лише для потреб держкомпанії «Центренерго» буде закуплено 1 млн тонн африканського вугілля.

Вуглевидобувні підприємства України у вересні поточного року скоротили видобуток вугілля вдвічі - до 3,4 млн тонн проти 6,7 млн тонн у вересні 2013 року.

Раніше повідомлялося, що на непідконтрольних Києву складах перебуває 2,6 млн тонн вугілля.