Дефіцит вугілля змусив Україну скоротити експорт електроенергії

Україна за січень-вересень 2014 року в грошовому виразі скоротила експорт електроенергії до країн ЄС і Білорусі на 6,5% - до 411,959 млн дол., повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з повідомленням, експорт електроенергії до Угорщини за 9 місяців поточного року скоротився порівняно із січнем-вереснем 2013 року до 179,934 млн дол. з 174,062 млн дол., експорт до Білорусі збільшився до 148,032 млн дол. з 145,566 млн дол., до Молдови – скоротився до 43,485 млн дол. з 82,966 млн дол. Експорт до інших країн становив 40,507 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, Україна через дефіцит енергетичного вугілля, більша частина якого видобувається в зоні бойових дій на сході країни, повністю припинила експорт електроенергії до Білорусі з 1 жовтня, а у вересні обмежила на 50% експорт до ЄС.

Україна в 2013 році експортувала електроенергію до країн ЄС, Молдови і Білорусі на 580,194 млн дол., у 2012 році - на 574,819 млн дол.