Ціни на нафту впали нижче $83 за барель

Ціни на нафту сорту Brent, до якого прив'язана вартість російської експортної нафти Urals, на торгах в Лондоні опустилися нижче $83 за барель, передає ІТАР-ТАСС.

Так, ф'ючерсний контракт з поставкою в листопаді подешевшав в ході останньої торгової сесії на 1% - до $82,91 за барель. Термін обігу листопадових контрактів на біржі закінчується в четвер, 16 жовтня.

За три місяці ціни на нафту Brent просіли на 24% - з $108,77 за барель.

Читайте такожПутін втрачає свого кращого друга: дорогу нафту - Bloomberg27 листопада у Відні пройде зустріч міністрів країн-учасниць експортного альянсу ОПЕК, на якій може бути розглянуто питання про скорочення видобутку з метою повернення котирування нафти до $100 за барель. ОПЕК забезпечує близько 40% світових поставок сировини, але серед міністрів країн видобувного картелю немає єдиної думки.

Саудівська Аравія з 1 жовтня знизила ціну за азіатськими контрактами на $1,2 до $90,02 за барель, і нафтотрейдери на основі аналізу ф'ючерсного ринку чекають ще одного раунду зниження відпускних цін Саудівською Аравією - в межах $0,7-1,0 за барель.

Читайте такожУкраїнський інтерес в нафтовому ценопадеКувейт теж не бачить можливості для скоординованого скорочення видобутку нафти в країнах ОПЕК і прогнозує зниження цін ще на 14% - до $76 за барель.