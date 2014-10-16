У Держдумі вирішили прийняти закон про заборону реекспорту російського газу в Україну

Перший заступник голови комітету Держдуми з промисловості Володимир Гутенев пропонує законодавчо заборонити реекспорт російського газу в Україну, передає ТАСС.

За словами Гутенева, в даний час розробляється відповідний проект закону, який планується внести на розгляд нижньої палати парламенту до кінця поточної сесії.

Читайте такожРосія загрожує Європі перебоями з постачанням газу, якщо не припиниться реверс в УкраїнуГутен також направив лист всім іншим депутатам Держдуми, в якому закликав своїх колег представити свої пропозиції до підготовки законодавчої ініціативи.

Він зазначив, що "пропонується підготувати пропозиції з внесення поправок в закони "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності" та "Про експорт газу", а також і інші акти у цій галузі, спрямовані на недопущення шкоди економічним інтересам РФ".

Читайте такожЄврокомісія відклала ухвалення рішення щодо російського газопроводу OPAL"Вважаю за доцільне законодавчо встановити вимогу про включення до зовнішньоторговельних контрактів на експорт російського газу в іноземні держави умову про заборону реекспорту поставленого газу, якщо зарубіжним партнером (споживачем експортної продукції) не виконуються договірні умови про оплату мінімального річного обсягу газу за принципом "бери або плати", а також в країни, що мають фінансову заборгованість перед РФ", - повідомив депутат.

Україна через припинення поставок газу Росією зараз закуповує його в реверсному режимі з Європи через території Польщі, Словаччини та Угорщини.