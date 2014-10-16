Споживачі за тиждень знизили борг перед «Нафтогазом» майже на мільярд гривень

Підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також низка промислових споживачів станом на 14 жовтня заборгували НАК «Нафтогаз України» 18,334 млрд грн за спожитий природний газ, що на 5,1%, або на 991 млн грн, менше показника минулого тижня, йдеться в повідомленні державного енергохолдингу.

У компанії зазначили, що один із найбільших боржників за газ компанія «Київенерго», підконтрольна бізнесмену Рінату Ахметову, за минулий тиждень зменшила заборгованість на 27 млн грн – до 1,217 млрд грн.

«Компанія отримала графік розрахунків за спожитий газ і відновила газопостачання підприємствам ПАТ «Київенерго», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

Найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Києва (1,3 млрд грн), Донецької (3,3 млрд грн), Дніпропетровської (2,7 млрд грн), Луганської (0,9 млрд грн) і Одеської (0,8 млрд грн) областей.

«Середній рівень розрахунків за природний газ по підприємствах ТКЕ в Україні за 2014 рік становить 49%», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

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Як зазначають у держкомпанії, найнижчі показники за рівнем розрахунків у підприємств Севастополя (9%), АР Крим (11%), Луганської (15%), Дніпропетровської (22%), Донецької (27%), Одеської (31%) областей. Найвищий рівень розрахунків у цій категорії підприємств у ТКЕ і ТЕЦ Закарпатської (100%), Херсонської (76%), Харківської (73%), Львівської (71%) і Хмельницької (61%) областей, а також Києва (62%).

Як повідомляв УНІАН, борг підприємств теплокомуненерго і теплоелектроцентралей станом на 22 квітня 2014 року перед НАК «Нафтогаз України» становив 20,7 млрд грн.

Кабінет міністрів України прогнозує, що дефіцит «Нафтогазу» в 2014 році становитиме близько 37 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Нафтогаз України» в 2013 році збільшив чистий збиток на 14% - до 12,521 млрд грн із 10,968 млрд грн у 2012 році.