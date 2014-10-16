Британія блокує продаж "дочки" німецької нафтогазової компанії російським олігархам
Але RWE повідомила, що продовжує працювати над завершенням оборудки.
Міністерство енергетики Великої Британії може заблокувати продаж нафтогазових активів енергогіганта RWE за 5,1 мільярда євро консорціуму російських інвесторів, передає Reuters з посиланням на Financial Times.
Читайте такожНімеччина, незважаючи на санкції, дозволила російському олігархові купити "дочку" RWELetterOne - інвестфонд, заснований російськими бізнесменами Михайлом Фрідманом і Германом Ханом - і RWE хочуть гарантій, що в разі прийняття нових санкцій щодо Росії, яку Захід звинувачує в підтримці сепаратистів на сході України, влада Великої Британії не експропріюють активи в Північному морі, придбані LetterOne у RWE у березні.
За даними FT, міністр енергетики Великої Британії Ед Дейві не хоче давати такі гарантії. Раніше RWE вже висловлювала сумніви в тому, що Британія піде угоді назустріч.
Читайте такожЛондон може перешкодити олігарху з Росії придбати німецьку нафтогазову компаніюМіністерство енергетики Британії не коментує ситуацію.
RWE раніше також повідомила, що продовжує працювати над завершенням операції з продажу RWE Dea. У серпні угода була схвалена Міністерством економіки Німеччини.
Фрідман і його партнери заснували L1 після продажу частки в ТНК-BP державній "Роснефти" під керівництвом Ігоря Сєчіна. Вони отримали за свою половину в компанії близько $28 мільярдів при загальній вартості угоди в $55 мільярдів.
Реверсні поставки газу в Україну йдуть, в тому числі, за контрактом з німецькою RWE.