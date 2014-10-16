Британія блокує продаж "дочки" німецької нафтогазової компанії російським олігархам

Міністерство енергетики Великої Британії може заблокувати продаж нафтогазових активів енергогіганта RWE за 5,1 мільярда євро консорціуму російських інвесторів, передає Reuters з посиланням на Financial Times.

Читайте такожНімеччина, незважаючи на санкції, дозволила російському олігархові купити "дочку" RWELetterOne - інвестфонд, заснований російськими бізнесменами Михайлом Фрідманом і Германом Ханом - і RWE хочуть гарантій, що в разі прийняття нових санкцій щодо Росії, яку Захід звинувачує в підтримці сепаратистів на сході України, влада Великої Британії не експропріюють активи в Північному морі, придбані LetterOne у RWE у березні.

За даними FT, міністр енергетики Великої Британії Ед Дейві не хоче давати такі гарантії. Раніше RWE вже висловлювала сумніви в тому, що Британія піде угоді назустріч.

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RWE раніше також повідомила, що продовжує працювати над завершенням операції з продажу RWE Dea. У серпні угода була схвалена Міністерством економіки Німеччини.

Фрідман і його партнери заснували L1 після продажу частки в ТНК-BP державній "Роснефти" під керівництвом Ігоря Сєчіна. Вони отримали за свою половину в компанії близько $28 мільярдів при загальній вартості угоди в $55 мільярдів.

Реверсні поставки газу в Україну йдуть, в тому числі, за контрактом з німецькою RWE.