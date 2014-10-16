Дешева нафта не призведе до зниження цін на бензин в Україні - експерти

Про це на прес-конференції в Києві повідомили експерти ринку нафтопродуктів України.

«Дефіцит валюти лише у членів асоціації операторів ринку нафтопродуктів України - УНІАН) становить на сьогоднішній день близько 150-200 млн дол.», - сказав президент асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук.

Читайте такожКабмін пропонує Раді підвищити акциз на бензин на 3%

За його словами, мова йде про проблеми із постачанням близько 30% від обсягу українського ринку, оскільки компанії-імпортери нафтопродуктів мають довгострокові контракти у доларах.

Водночас директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн повідомив, що за його підрахунками падіння цін на паливо в Україні до кінця жовтня має становити 60-80 коп. на літрі за умови достатнього наповнення валютного ринку.

«За нашими розрахунками роздрібні ціни ще мали потенціал зниження на 60-80 коп. до кінця жовтня з урахуванням тих сприятливих тенденцій, які ми бачимо у світі. Однак навряд чи ця ціна буде реалізована. Тому що на ринку наростає дефіцит палива», - сказав Куюн.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна у січні-вересні 2014 року збільшила імпорт нафтопродуктів у грошовому вираженні на 7,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 4,991 млрд дол. Імпорт нафтопродуктів в Україну з Білорусі за 9 місяців 2014 року у грошовому вираженні збільшився до 2,403 млрд дол. від 1,851 млрд дол., із Росії скоротився до 0,899 млрд дол. від 1,28 млрд дол., із Литви - збільшився до 0,598 млрд дол. від 0,507 млрд дол.

Україна більше ніж на 80% залежить від імпорту нафтопродуктів.

Ціна нафтового кошика ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у середу, 15 жовтня, знизилася на 3,81% - до 81,89 долара за барель від 85,14 долара у попередній торговельний день.

Організація країн-експортерів нафти - ОПЕК - об'єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку 12 країн, які входять в ОПЕК, припадає більше третини нафти, що видобувається в усьому світі, тобто понад 32 млн барелів на день.

Раніше повідомлялося, що ціни на паливо у Росії від січня по серпень зросли на 5,3%.