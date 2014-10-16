У ЄС заявляють, що переживуть зиму навіть при повному відключенні газу Росією

У разі повного припинення постачання російського газу, домогосподарства Європейського Союзу переживуть зиму, якщо буде добра співпраця між країнами-членами в плані спрямування між ними потоків газу.

Такі висновки, які містяться у доповіді Європейської комісії, оприлюднив у четвер в Брюсселі віце-президент ЄК з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер, передає власний кореспондент УНІАН.

"Ця доповідь демонструє, що ми не чекаємо, але робимо все, що можемо, щоб бути готовим. Вперше ми склали картину ризиків та можливих рішень. Якщо ми працюємо разом, демонструємо солідарність та виконуємо рекомендації цієї доповіді, жодне домогосподарство в ЄС не залишиться в холодній зимі", - сказав він.

У доповіді зазначається, що мова йде тільки про "найбільш екстремальний сценарій для того, щоб перевірити систему". "Це - тільки сценарій, але не прогноз щодо того", що ніякий газ не надходить півроку з Росії", - зазначають в ЄК.

У Єврокомісії дійшли висновку, що якщо країни-члени співпрацюватимуть і дозволять спрямовувати потоки газу між собою, використовуючи максимальної фізичні можливості, споживачі в ЄС будуть у значно кращому становищі.

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У доповіді наголошується, що в разі повного припинення постачання газу тільки через Україну, жодного ефекту не зазнають Прибалтійські країни та Фінляндія, тому що у них є пряма труба, яка не йде через Україну. Для країн південного сходу буде так само, як у випадку повного припинення постачання газу.

Доповідь базується на висновках національних доповідей країн ЄС та країн Енергетичної спільноти.

У документі констатується, що найбільш вразливими в разі припинення постачання російського газу є Балтійські країни, Фінляндія, південний схід ЄС та країни Енергетичної спільноти.

Як повідомляв УНІАН, російський «Газпром» у червні цього року повністю припинив постачання газу Україні, через яку він поставляє в Європейський Союз майже половину всього свого експорту палива» до ЄС.