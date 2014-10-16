Україна попросила Стокгольмський суд швидше назвати справедливу ціну на газ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Для того, щоб мати проміжне рішення щодо постачання газу, ми звернулися у Стокгольмський суд прискорити винесення проміжного рішення, яке забезпечило б встановлення ціни (на газ - УНІАН) з іншого боку - постачання природного газу», - сказав голова уряду.

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Він нагадав, що позиція України щодо газового питання залишається незмінною. «Україна подала кілька позовів у Стокгольмський арбітражний суд. Перший - це базовий позов щодо російської компанії Газпром, де ми вимагаємо відшкодування 6 млрд дол. і встановлення справедливої ціни. Саме справедливої ціни, - сказав Яценюк. - Нам не потрібно знижок або дисконтів. Ми платимо нашим європейським партнерам за європейською ринковою ціною, яка дешевше від тієї ціни, яку нам запропонувала Росія рік тому. Нагадаю, за контрактами ми повинні були заплатити Росії 500 дол. (за тисячу кубометрів - УНІАН). А ми заощадили на постачанні газу від європейських партнерів близько півмільярда доларів. Це якщо рахувати від ціни 385 дол. (за тисячу кубометрів)».

Яценюк також нагадав, що другим варіантом з проміжного рішення може стати укладення угоди. «У нас є спільна позиція з нашими європейськими партнерами щодо базових принципів укладення тимчасової угоди на постачання природного газу до 31 березня. Саме тимчасового, оскільки остаточне рішення буде винесене Стокгольмським арбітражним судом», - сказав Яценюк.

Він додав, що Україна готова підписати таку тимчасову угоду на тих умовах, які вже були висловлені українською та європейською сторонами.

Раніше повідомлялося, що основні споживачі газу у Польщі та Болгарії відмовляться від послуг Газпрому в 2015 році.