Євросоюз підтвердив проведення газової зустрічі 21 жовтня у Брюсселі

Тристороння зустріч Україна – Росія - Євросоюз з урегулювання спірних газових питань між Києвом та Москвою пройде 21 жовтня у Брюсселі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив віце-президент ЄС з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер.

"Ми проведемо переговори наступного тижня тут, у Брюсселі, у вівторок (21 жовтня). Я буду тут у неділю та понеділок для того, щоб підготувати цю зустріч", - повідомив він.

За словами Еттінгера, до Брюсселя прибудуть український та російський міністри Юрій Продан та Олександр Новак, а також представники «Нафтогазу України» і «Газпрому».

"Ми оптимістичні. Базуючись на дуже інтенсивній попередній роботі, на добрій волі, ми не будемо заручниками у плані постачання газу. Я впевнений, що ми зможемо домовитися щодо пакета, який забезчить безпеку постачання на початку наступного року. Це може бути можливим. В України є фінансові ресурси, для цього передбачений фінансовий пакет - кошти від МВФ та ЄС", - сказав Еттінгер.

Він наголосив, що зараз йдетться про забезпечення безпеки постачання газу до кінця березня наступного року.

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Як повідомляв УНІАН, переговори з врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривають з травня. 26 вересня на переговорах у Берліні Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за 1 тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

Консультації між Україною і Євросоюзом відбулися у Брюсселі 2 жовтня.