Україна з початку року скоротила споживання газу на 16%

Споживання газу в Україні з початку року скоротилося на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Кабінету міністрів.

«Щодо газу. Сьогодні я отримав останню статистику щодо споживання газу. Є певна позитивна тенденція. З початку року Україна спожила на 16% менше природного газу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. – сказав Яценюк. - Якщо брати період часу, коли уряд почав активно займатися економією газу і встановленням лімітів (це фактично з квітня місяця), то тут обсяги економії сягають більше 20%».

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При цьому Яценюк зазначив, що цього все одно недостатньо, аби пройти зиму, і в цьому сенсі ті заходи, які вживаються урядом для економії споживання газу, диверсифікації поставок і споживання, є дуже важливими.