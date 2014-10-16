Яценюк вважає, що бензин в Україні має подешевшати через падіння цін на нафту

Уряд очікує зменшення цін на нафту та нафтопродукти, зокрема бензину, в Україні через зниження світових цін на нафту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Протягом останніх тижнів світові ціни на нафту активно падають. 24% падіння цін на нафту на світових біржах. Для світу і України це хороша новина. Але хочу нагадати, що до цін на нафту прив’язані ціни на енергетичні ресурси, в тому числі на газ, - сказав Яценюк. - Зараз у світі тенденція щодо зменшення вартості енергетичних ресурсів».

Він зазначив, що вже мав перемовини з представниками ключових учасників українського ринку нафтопродуктів і отримав від них попередні запевнення в тому, що ціни на бензин в Україні будуть переглянуті з огляду на світові тенденції зниження цін на нафту.

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«Сьогодні вранці я мав перемовини з основними компаніями, які продають нафту і нафтопродукти в України щодо певного зменшення ціни на нафтопродукти в Україні, оскільки це відповідає світовій тенденції. Поки що є запевнення, але я повірю тоді, коли побачу інші цінники на автозаправних станціях», - сказав Яценюк.

Він також запропонував Антимонопольному комітету долучитися до оцінки ситуації на внутрішньому ринку бензинів. «Звертаюсь до Антимонопольного комітету України допомогти нашим продавцям нафтопродуктів, імпортерам встановити справедливі і правильні ціни на нафту й нафтопродукти», - наголосив Яценюк.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна більше ніж на 80% залежить від імпорту нафтопродуктів.

Ціна нафтової корзини ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) 15 жовтня 2014 р. зменшилась на 3,81% - до 81,89 долара за баррель з 85,14 долара в попередній торговий день.

Однак експерти ринку нафтопродуктів України вважають, що падіння світових цін на нафту не приведе до зниження цін нафтопродуктів на АЗС України через дефіцит валюти на фінансовому ринку країни.

«Дефіцит валюти тільки у членів асоціації (операторів ринку нафтопродуктів України – УНІАН) становить на сьогодні близько 150-200 млн дол.», - сказав президент асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук.

За його словами, йдеться про проблеми з постачанням близько 30% обсягу українського ринку, оскільки компанії-імпортери нафтопродуктів мають довгострокові контракти в доларах.

Водночас директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн повідомив, що, за його підрахунками, падіння цін на пальне в Україні до кінця жовтня мало становити 60-80 коп. на літрі за умови достатнього наповнення валютного ринку. «За нашими розрахунками, роздрібні ціни ще мали потенціал зниження на 60-80 коп. до кінця жовтня з урахуванням тих сприятливих тенденцій, які ми бачимо у світі. Проте навряд чи ця ціна буде реалізована. Бо на ринку наростає дефіцит пального», - сказав Куюн.