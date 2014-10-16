У ЄС провели стрес-тест щодо України на випадок газової війни з Росією

Про це свідчать результати стрес-тестів Єврокомісії щодо готовності газотранспортної системи до осінньо-зимового періоду, пише РБК-Україна.

"Як показують результати стрес-тестів, за рахунок власного видобутку і можливостей підземних сховищ газу Україна може забезпечити 50-70% газу від потреби, якщо будуть вжиті необхідні заходи. За оптимістичним сценарієм, імпорт із ЄС зможе частково покрити дефіцит газу", - сказано у звіті Єврокомісії.

Читайте такожУ ЄС заявляють, що переживуть зиму навіть при повному відключенні газу Росією

Причому у ЄС позитивно оцінили початок реверсу газу в Україну зі Словаччини.

Зазначимо, на початку липня Єврокомісія звернулася до держав-членів ЄС, а також інших відповідальних країн, серед яких і Україна, із проханням змоделювати вплив різних можливих сценаріїв зриву постачання газу у своїх країнах цієї зими і описати заходи боротьби з дефіцитом.

Раніше повідомлялося, що проект будівництва LNG-терміналу можуть схвалити протягом 6 місяців.