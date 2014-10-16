У ЄС провели стрес-тест щодо України на випадок газової війни з Росією
У випадку довгострокової відсутності поставок з Росії Україна зможе забезпечити себе природним газом на 50-70%, вважають у Єврокомісії.
Про це свідчать результати стрес-тестів Єврокомісії щодо готовності газотранспортної системи до осінньо-зимового періоду, пише РБК-Україна.
"Як показують результати стрес-тестів, за рахунок власного видобутку і можливостей підземних сховищ газу Україна може забезпечити 50-70% газу від потреби, якщо будуть вжиті необхідні заходи. За оптимістичним сценарієм, імпорт із ЄС зможе частково покрити дефіцит газу", - сказано у звіті Єврокомісії.
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Причому у ЄС позитивно оцінили початок реверсу газу в Україну зі Словаччини.
Зазначимо, на початку липня Єврокомісія звернулася до держав-членів ЄС, а також інших відповідальних країн, серед яких і Україна, із проханням змоделювати вплив різних можливих сценаріїв зриву постачання газу у своїх країнах цієї зими і описати заходи боротьби з дефіцитом.
Раніше повідомлялося, що проект будівництва LNG-терміналу можуть схвалити протягом 6 місяців.