Споживання вугілля в Україні впало майже на 47%

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними відомства, порівняно із серпнем 2014 року споживання вугілля скоротилось на 10,2%.

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Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

Компенсувати втрати вугілля Україна вирішила за рахунок суттєвого нарощування імпорту. Зокрема, до кінця року лише для потреб держкомпанії «Центренерго» буде закуплено 1 млн тонн африканського вугілля.

Вуглевидобувні підприємства України у вересні поточного року скоротили видобуток вугілля вдвічі - до 3,4 млн тонн проти 6,7 млн тонн у вересні 2013 року.