Путін пригрозив скороченням поставок газу через Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Бєлграді.

«Існують великі транзитні ризики. І якщо ми побачимо, що наші українські партнери так само, як, скажімо в 2008 році, почнуть несанкціоновано відбирати наш газ з експортної трубопровідної системи, то ми так само, як і в 2008 році, будемо послідовно на обсяг вкраденого скорочувати подачу», - сказав Путін.

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Як повідомляв УНІАН, російський «Газпром» у червні цього року повністю припинив постачання газу Україні, через яку він поставляє в Європейський Союз майже половину всього свого експорту палива в ЄС.

Сьогодні, 16 жовтня, віце-президент Єврокомісії з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер заявив, що в разі повного припинення постачань російського газу домогосподарства Європейського Союзу переживуть зиму, якщо буде добра співпраця між країнами-членами в плані розподілу між ними потоків газу.

У Єврокомісії дійшли висновку, що якщо країни-члени ЄС співпрацюватимуть і дозволять направляти потоки газу між собою, використовуючи максимально фізичні можливості, споживачі в ЄС будуть у значно кращому становищі.