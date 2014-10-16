«Надра України» вибрала інвесторів для розробки чотирьох нафтогазових родовищ

Національна акціонерна компанія «Надра України» 30 вересня провела відкритий конкурс із залучення інвестицій в розробку родовищ корисних копалин, спецдозволи на користування якими мають її дочірні підприємства, і вибрала інвесторів для чотирьох нафтогазових родовищ, йдеться на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, на конкурс було винесено 16 нафтогазових і титанових родовищ, проте заявки надійшли лише на 4 нафтогазові площі.

Переможцями конкурсу з розроблення родовищ держпідприємства «Західукргеологія» (Івано-Франківська область) стали групи юридичних осіб: «Нафтогазрембуд – 1» і «Агромаїс» по Старо-Богородчанській площі, «Західтехногаз» і «ЕКОВЕСТ ГРУП» по Ортиницькій площі, а також «Нафтогазрембуд – 1» і «Єврогазконтракт» по Волосянській площі.

Крім того, група юросіб - «Навігатор комплект», «ВАЛПІС» і «ГЕОСЕРВ» стали переможцями щодо Прирічної площі Архипівської зони структур, що належить держпідприємству «Чернігівнафтогазгеологія».

Як повідомляв УНІАН, компанія «Надра України» розраховує на зростання видобутку вуглеводнів в Україні за рахунок залучення інвесторів до спільних проектів геологорозвідки і кредитів під державні гарантії.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищенню ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.