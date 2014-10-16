Путін сподівається вирішити всі газові суперечки з Україною найближчим часом

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Президент Росії Володимир Путін сподівається, що учасникам тристоронніх переговорів Україна - Євросоюз - РФ вдасться найближчим часом домовитися і поставити крапку у всіх газових спорах із Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Белграді (Сербія).

«Сподіваюся, що нам вдасться найближчим часом. Ось сьогодні у мене вже почнуться зустрічі в Італії, зокрема і з цього питання. Наші партнери перебувають з нами в контакті - і європейські, і українські. Сподіваюся, що їм вдасться про все домовитися і поставити крапку у всіх спорах», - сказав Путін.

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Як повідомляв УНІАН, переговори щодо врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривають з травня.

26 вересня на переговорах у Берліні Єврокомісія запропонувала Україні придбати у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за 1 тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

Консультації між Україною і Євросоюзом відбулися у Брюсселі 2 жовтня.

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Сьогодні, 16 жовтня, віце-президент Єврокомісії з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер заявив, що тристороння зустріч Україна - Росія - Євросоюз із врегулювання спірних газових питань між Києвом і Москвою відбудеться 21 жовтня у Брюсселі.