Статдані зі США зупинили падіння цін на нафту

На світових торгах у п'ятницю, 17 жовтня, ціни на нафту ростуть після публікації позитивної статистики економічних показників США, але аналітики сумніваються в істотному підвищенні котирувань, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,69 до $86,51 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,34 до $83,04 за барель.

Читайте такожЯценюк вважає, що бензин в Україні має подешевшати через падіння цін на нафтуВ четвер, 16 жовтня, ціна Brent впала до чотирирічного мінімуму і знизиться за підсумками тижня четвертий тиждень поспіль.

Провідні аналітики нафтового ринку знизили прогнози цін, деякі на $12 за барель, угледівши, що ОПЕК не планує скорочувати видобуток, аби підтримати ринок. Технічні аналітики пророкують подальше падіння цін на WTI, якщо вони пройдуть рівень підтримки $80.

Читайте такожУкраїнський інтерес в нафтовому цінопадіЯк відзначають аналітики, зараз на ринку надлишок нафти, при цьому видобуток в Північній Америці зростає. Крім США, попит ніде не збільшується, і, на жаль, така ситуація може зберегтися як мінімум до початку 2015 року, поки центробанки не приймуть нові стимулюючі заходи.

Запаси нафти в США виросли на 8,9 мільйона барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації, при прогнозі підвищення на 2,8 мільйона.