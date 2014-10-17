Країни Перської затоки на засіданні ОПЕК виступлять проти зниження видобутку нафти

Країни Перської затоки, у тому числі Саудівська Аравія, Кувейт і ОАЕ, мають намір виступити проти спроб ОПЕК скоротити квоти на видобуток нафти на саміті цієї організації, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

Саміт відбудеться 27 листопада у Відні.

Читайте такожРубль через падіння цін на нафту рухається до нових історичних мінімумівЧлени ОПЕК знижували ціни протягом тижнів, найчастіше «підозрюючи один одного» в спробах підсилити або захистити свої частки на ринку, говориться в статті. Віденський форум дав би можливість картелю продемонструвати більш згуртовану позицію і погодитися на скорочення квот для підтримки цін, але тривале протистояння з боку Саудівської Аравії, Кувейту та ОАЕ робить таку можливість вкрай малоймовірною.

Читайте такожУкраїнський інтерес в нафтовому цінопадіКраїни Перської затоки стурбовані, що будь-яке зниження обмежень призведе до втрати їхньої частки на глобальних нафтових ринках, навіть якщо це означає продовження зниження цін на нафту, стверджують джерела. «Саудівська Аравія та інші країни регіону не мають наміру погоджуватися з ідеєю про скорочення (квот) на листопадовій зустрічі», - заявив один з джерел.

Раніше повідомлялося, що Іран не заперечує проти зниження світових цін на нафту.