Казахстан коригує держбюджет через падіння цін на нафту

Зниження цін на нафту підштовхнуло уряд Казахстану до перегляду держбюджету. Про це повідомив перший віце-міністр Казахстану Бахітжан Сагінтаєв, передає Zakon.kz.

«Уряд переглядає бюджет з урахуванням того, що нафта може опуститься до $80 за барель», - заявив чиновник. На питання про те, що буде з бюджетом, якщо ціна на нафту знизиться до $60 за барель, Сагінтаєв знизав плечима й додав: «Подивимося».

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