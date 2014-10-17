"Газпром" наділили правом оплачувати транзит газу через Україну за рахунок боргу "Нафтогазу"

Держдума на пленарному засіданні в п'ятницю, 17 жовтня, при розгляді у другому читанні законопроекту, який приводить законодавство у відповідність з новою редакцією закону про бухоблік, підтримала поправку, яка надає "Газпрому" можливість оплачувати транзит газу через Україну за рахунок боргу "Нафтогазу України", передає ТАСС.

Читайте такожУкраїна попросила Стокгольмський суд швидше назвати справедливу ціну на газПоправка допускає проведення заліку зустрічних вимог за зобов'язаннями, що випливають із укладених між резидентами - експортерами газу у газоподібному стані і нерезидентами договорів, що передбачають купівлю-продаж газу, договорів про надання нерезидентами послуг з його транзиту через території іноземних держав. При цьому резиденти мають право не зараховувати на свої банківські рахунки в уповноважених банках іноземну валюту або валюту РФ при проведенні такого заліку.

Відповідні норми вносяться в закон "Про валютне регулювання і валютний контроль". Спочатку з такою ініціативою виступав "Газпром".

Читайте такожРосії занадто пізно зупиняти відхід європейських компаній від «Газпрому» - FTЯк пише ТАСС, поправка дозволяє оплачувати транзит російського газу через Україну за рахунок боргу "Нафтогазу" за поставлений газ, причому без обов'язкового зарахування виручки від продажу газу Україні на рахунок "Газпрому" в уповноваженому банку. Це, в свою чергу, дозволяє "Газпрому" уникнути можливих санкцій за невиконання вимог законодавства про обов'язкове перерахування виручки за проданий газ на його рахунок у банку у випадку, коли газ поставлений, але не оплачений.

Голосування по самому законопроекту відбудеться в другій половині дня "в час голосування".