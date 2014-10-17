У Польщі ціни на бензин впали до 3-річного мінімуму

11:48, 17 жовтня 2014
Енергетика
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Експерти прогнозують подальше падіння вартості палива.

REUTERS

На польських автомобільних заправках зафіксовані найнижчі за останні три роки ціни на бензин і дизельне паливо. Так, в середньому літр АІ-95 зараз коштує 5,29 злотого ($1,6), а дизельне паливо - 5,18 злотого ($1,5), передає ТАСС.

Читайте такожУкраїнський інтерес в нафтовому цінопадіНа думку експертів, пальне може продовжити дешевшати. "Останнім часом ми спостерігаємо значне зниження цін палива, особливо дизеля, але також і бензину. У водіїв є привід для радості. У деяких регіонах країни, де дороги не завантажені, а автозаправки знаходяться на віддалі від великих міст, вже можна купити цей товар приблизно за 5 злотих, - зазначив в інтерв'ю місцевому радіо керівник Польської організації нафтової торгівлі і промисловості Кшиштоф Романюк. - Звичайно, одна з умов (зниження цін на паливо - ТАСС) - зміцнення злотого. Однак, на жаль, наша валюта останнім часом слабшає, що гальмує зниження цін. Разом з тим ми входимо в осінній сезон, який завжди знаменує собою зниження цін на автозаправках".

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