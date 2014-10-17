У Кабміні кажуть, що Україні немає сенсу купувати вугілля для ТЕС у Польщі

Україна не планує імпортувати вугілля для своїх теплоелектростанцій з Польщі, оскільки ця країна не видобуває вугілля марок «А» (антрацити) і «Т» (виснажені), які в Україні зараз у дефіциті через зупинку більшості шахт на Донбасі у результаті дій проросійських терористів.

Про це йдеться в коментарі першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Зюкова, опублікованому на сайті міністерства.

Він зазначив, що Україна імпортує вугілля антрацитової групи, а на території Польщі їх видобуток не ведеться.

«Вугілля тих марок, які ми можемо закуповувати у Польщі, в Україні достатньо для забезпечення потреб ТЕС», - сказав Зюков.

При цьому він нагадав, що дефіцитні марки вугілля в Україні видобуваються на окремих дільницях Донбасу. Ці території контролюються терористами, які знищують інфраструктуру регіону та забороняють відвантажувати вугілля з шахт.

«І тому нам доводиться його імпортувати з країн, де ведеться видобуток вугілля марок «А» і «Т», - додав Зюков.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості планує імпортувати з ПАР 1 млн тонн вугілля, які має намір відвантажити державній енергогенеруючій компанії «Центренерго», що експлуатує три ТЕС.

Прибуття першого судна з південноафриканським вугіллям для «Центренерго» в обсязі 85 тис. тонн очікується 21 жовтня. Після прибуття судна до порту, вугілля попрямує на Зміївську і Трипільську теплоелектростанції компанії «Центренерго».

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Друге судно MBA Future, завантажене вугіллям в обсязі майже 79 тис. тонн, вийшло з порту Річардс Бей і направляється до України. Орієнтовний термін прибуття і вивантаження вугілля - 28-30 жовтня.

Прибуття третього судна з вугіллям, обсягом майже 85 тис. тонн, заплановано на 7-9 листопада.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливе через бойових дій на сході країни, де розташовано більшість діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.