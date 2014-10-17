Порошенко заявив про узгодження базових параметрів газового контракту

Про це заявив Президент України Петро Порошенко, повідомляє РІА Новости.

"Ми домовилися про базові параметри газового контракту", - сказав президент журналістам.

Як повідомляв УНІАН, у Мілані завершилася зустріч у «нормандському форматі» президентів України Порошенка, Росії Володимира Путіна, Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Як написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter, «після нормандського формату Порошенко, Меркель та Олланд продовжили нараду».

Також сьогодні вранці у Мілані в рамках саміту Азія-Європа" відбулася зустріч Порошенка і Путіна за участю Меркель, прем'єр-міністра Італії Маттео Ренці, прем'єра Великобританії Девіда Кемерона, президента Європейської ради Германа ван Ромпея, голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу.

Раніше повідомлялося, що Порошенко оприлюднив три пункти домовленостей, досягнутих у Мілані.