Бойовики контролюють 55% українських шахт

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, із 90 шахт, підпорядкованих Міненерговугілля, 37 шахт розташовані на території, контрольованій владою України, із них 25 шахт працюють у режимі вуглевидобутку, 12 шахт - у режимі підтримки життєдіяльності.

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Причому 53 шахти розташовані на території Донецької і Луганської областей, контрольованій терористами.

На початок жовтня в Україні залишаються повністю знеструмленими 6 шахт, 17 шахт мають часткове електропостачання із порушенням вимог категорії надійності.

Також повідомляється, що за 9 місяців 2014 року видобуток вугілля в Україні склав 53,4 млн тонн, що на 15% менше від видобутку за аналогічний період 2013 року. З нього енергетичного вугілля - 43,9 млн тонн.

Підприємствами державного сектору видобуто 15,4 млн тонн вугілля, або 28,8% від загального видобутку.

Раніше повідомлялося, що в Кабміні не бачать сенсу купувати вугілля для ТЕС у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, на сході України тривають воєнні дії. Незважаючи на оголошення режиму припинення вогню, бойовики спільно із солдатами російської армії продовжують обстрілювати позиції українських військових.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.