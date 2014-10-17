В «ДНР» заборонили вивозити вугілля за межі контрольованої бойовиками зони

Керівництво терористичної організації «ДНР» заборонило вивозити вугілля за межі контрольованої зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Керівництво терористичної організації «ДНР» заборонило вивезення та реалізацію вугілля поза межі контрольованої нею зони», - сказав він.

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За словами Лисенка, з цією метою блокпостам терористів надано вказівки не допускати виїзд вантажівок з вугіллям за межі контрольованої ними території.