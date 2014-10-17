Видобуток газу в Україні за 9 місяців зріс до 14,8 млрд кубометрів

Видобуток природного газу в Україні у січні-вересні 2014 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 1,6% - до 14,8 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу у вересні порівняно з серпнем скоротилася на 6% - до 1,6 млрд кубометрів, порівняно з вереснем 2013 року – скоротилася на 0,8%.

Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні у 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.

Читайте такожУкраїна може видобувати 30 млрд кубометрів газу на рік - експерт

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, понизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.