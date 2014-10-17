Порошенко: Україна і РФ не досягнули результатів з газового питання

Україні і Росії поки не вдалося домовитися з газового питання, заявив президент Петро Порошенко. При цьому він висловив надію, що на переговорах по цій темі в Брюсселі наступного тижня буде досягнуто рішення, передають РИА Новости.

Президент України зазначив, що є певний прогрес у газовому питанні, але потрібно додатково обговорити деталі.

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"Ми не змогли досягти практичних результатів з газового питання, але 21 жовтня в ході переговорів РФ-ЄС-України ми сподіваємося досягти угоди в газовому питанні", - сказав Петро Порошенко, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з президентом РФ в Мілані.

Нагадаємо, що за сьогодні це була третя зустріч глав двох держав. Вранці в Мілані пройшла зустріч Петра Порошенка з Володимиром Путіним за участю лідерів Італії, Великобританії, Німеччини, Франції та керівників Євросоюзу, після яких відбулася додаткова зустріч в нормандському форматі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявляв, що в ході переговорів у Мілані були узгоджені основні параметри нового газового контракту для України.

"У нас певний стриманий прогрес в газовому питанні. Ми домовилися про основні параметри угоди. На даний час завершуються переговори щодо джерел покриття дефіциту необхідних коштів для його фінансування", - зазначав глава держави.