Опалення двокімнатної «хрущовки» буде коштувати 500 гривень на місяць

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), встановила тарифи на послуги централізованого опалення на середньому рівні в 10-11 грн за кв. м, а також його оплату виключно в опалювальний сезон.

Відповідне рішення комісія ухвалила 17 жовтня.

«Комісія розуміє, що це достатньо серйозне питання, можливо навіть проблема, оскільки в середньому вартість тепла з розрахунку на 1 кв. м становить 10-11 грн/кв. м, тобто для середньої двокімнатної «хрущовки» тариф становитиме 500 грн на місяць», - йдеться в повідомленні комісії з посиланням на слова голови НКРЕКУ Володимира Демчишина.

На його думку, такий рівень тарифів необхідний для компенсації витрат підприємств теплокомуненерго в умовах відсутності державних дотацій.

Раніше оплату за тепло було розбито рівномірно по місяцю протягом всього року.

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«У цій версії тарифів розрахунок проводився на шість місяців (на період опалювального сезону). Тобто, лише за рахунок зміни методології, тарифи зросли в два рази», - зазначається в повідомленні комісії.

Як раніше повідомляв УНІАН, влітку ліквідована президентом України Нацкомпослуг підвищила тарифи на опалення для киян до 9,22 грн за кв. м із 2,91-3,1 грн за кв. м.