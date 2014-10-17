У російському Міненерго заявили, що Україна погодилася платити за газ $385 за тисячу кубів

Про це повідомляє РІА "Новости".

За словами Новака, українська сторона погодилася платити за газ взимку $385 за тисячу кубометрів.

"Україна також заявила про готовність на передплату за газ. Україна і РФ попередньо погодили графік погашення боргу за газ, тепер питання в джерелах фінансування", - цитує агентство Новака.

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"За основними параметрами ми досягли угоди: щодо ціни поставок газу на зимовий період, щодо умов передплати та графіка погашення заборгованості", - зазначив російський міністр.

Щодо ціни поставок російського газу на зимовий період він сказав так: "Ціна 385, вона погоджена".

Щодо механізму передоплати Новак дав наступний коментар: "Ми будемо говорити чітко, що українці погодилися, коли було підписано папір. Зараз можна сказати, що вони готові".

Він також додав, що сторони продовжать переговори у тристоронньому форматі Росія-Україна-ЄС) 21 жовтня в Брюсселі.

У той же час, раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що домовитися з газового питання з Росією не вдалося.

"Ми не змогли досягти практичних результатів з газового питання, але 21 жовтня в ході переговорів РФ-ЄС-України ми сподіваємося досягти угоди в газовому питанні", - сказав Петро Порошенко, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з президентом РФ в Мілані.