Україна погодилася погасити борг на $1,45 млрд - Газпром

Про це повідомив глава "Газпрому" Олексій Міллер, повідомляє ТАСС.

"Досягнутий прогрес в частині всіх основних позицій по відновленню постачань газу в Україну: це погашення заборгованості - $ 1,45 млрд, погашення боргу в обсязі $ 3,1 млрд сумарно до кінця року, передоплата за поточні поставки щомісячна і ціна $ 385", - сказав Міллер.

За словами глави "Газпрому", головне питання в порядку денному, яке буде обговорюватися на переговорах в Брюсселі 21 жовтня, це питання про забезпечення фінансових гарантій.

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Міллер уточнив, що це може бути або бридж-кредит, або перенесення траншу МВФ з січня на грудень, надання гарантій з боку першокласного банку.

До 21 жовтня Україна і Росія будуть проводити постійні консультації в режимі телефонних конференцій.

"Представники Європейської комісії брали участь у всіх дискусіях, які були сьогодні. Без сумніву, позиція точно так само буде у Європейській комісії. Підкреслюю, м'яч на боці Європейської комісії. Пункт протоколу - це забезпечення фінансових гарантій, це питання про отримання Україною необхідних і достатніх ресурсів для виконання всіх пунктів протоколу по відновленню (поставок) газу в Україну", - сказав Міллер.

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Нагадаємо, раніше міністр енергетики РФ також заявив, що Україна і Росія домовилися за основними параметрами питання поставок газу і назвав ціну в 385 доларів на 1 тис. куб. м.

Президент України Петро Порошенко в свою чергу сказав, що "є певний стриманий прогрес у газовому питанні".