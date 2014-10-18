Нафта почала дорожчати після різкого падіння

Нафта почала стрімко дорожчати на торгах у п'ятницю після різкого падіння.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на агентство Bloomberg.

Ціна ф'ючерса на нафту Brent на грудень на лондонській біржі ICE Futures до 17:33 зросла на $0,52 (0,61%) щодо рівня закриття торгів 16 жовтня - до $86,34 за барель. Між тим, вдень 16 жовтня на торгах у Лондоні нафта цієї марки опускалася нижче 83 доларів за барель.

З початку цього тижня Brent подешевшала на 4,5%, з початку 2014 року - на 19%.

Як вважає президент Росії Володимир Путін, жоден із гравців не зацікавлений у дешевій нафті.

Про це він заявив на прес-конференції в п'ятницю.

"Жоден із гравців не зацікавлений у тому, щоб ціна нафти довгий час трималася на рівні $80 або близько того. У США собівартість нафти, що видобуває Shell, досягає майже 80$", - сказав він.

Читайте такожРубль через падіння цін на нафту рухається до нових історичних мінімумів

Водночас, він не виключив, що бюджет РФ доведеться коригувати через падіння ціни на нафту до нинішнього рівня. За його словами, компенсувати нестачу можна, зокрема, за рахунокзолотовалютних резервів.