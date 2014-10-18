Вашингтон побачив прогрес у газовій суперечці України і Росії

Про це повідомила в ході регулярного брифінгу для журналістів заступник голови прес-служби Держдепартаменту США Марі Харф, передає ТАСС.

Вона зазначила, що в США "бачать повідомлення про те, що є прогрес з газового питання".

"Ми сподіваємося найближчим часом побачити досягнуту в ході переговорів угоду. Сподіваємося, що це питання рухатиметься вперед й надалі", - сказала Харф.

При цьому вона зазначила, що в США "як і раніше, підкреслюють необхідність повного здійснення всіх 12 пунктів Мінської угоди від 5 вересня".

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 жовтня, в Мілані президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін провели переговори.

Після зустрічі Порошенко заявив про досягнення певного прогресу з енергетичних питань.

"Поки що не вдалося досягти практичних результатів з газового питання. Але ми сподіваємося, що перед 21 жовтня, перед зустріччю в Брюсселі делегацій України, Росії і Європейської комісії, ми знайдемо вирішення енергетичних питань", - сказав Порошенко.

У свою чергу Путін повідомив про досягнення домовленості відновити поставку російського газу до України «хоч би в зимовий період».

Разом з тим глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив про досягнення прогресу в основних позиціях поставок газу до України, зокрема щодо погашення заборгованості на 1,45 млрд дол., погашення боргу сумарно в обсязі 3,1 млрд дол. до кінця року і попередньої оплати за поточні щомісячні поставки і ціни на газ 385 дол. за тис. кубометрів.

Раніше Україна не погоджувалася на ці умови.

Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» продовжуються з травня. 26 вересня на переговорах у Берліні Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах попередньої оплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на попередню оплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при Торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України. Окрім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол, які українська компанія переплатила з 2010 року.