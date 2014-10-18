Україна та Росія домовилися щодо ціни на газ на рівні $385 - Порошенко

Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам, показаним у суботу ввечері.

"За підсумками консультацій я можу сказати – Україна буде з газом, Україна буде з теплом. Це - підсумок вчорашніх домовленостей. Але на умовах захисту українських національних інтересів", - сказав Порошенко.

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Президент повідомив, що під час переговорів з російською стороною Україна наполягала на тому, що, як і на європейському ринку, має бути дві ціни - ціна для зими, коли попит зростає, і ціна для літа, коли попит спадає.

За словами глави держави, спільна з Європейським Союзом позиція України полягала в тому, щоб ціна для літа становила 325 долв за тисячу кубометрів, і 385 дол - для зими. Російська сторона відстоювала ціну 385 дол за тисячу кубометрів на весь рік. У результаті – до 31 березня 2015 року вирішено зафіксувати "зимову" ціну.

До 21 жовтня, коли в Брюсселі відбудуться переговори України, Росії та Європейського Союзу з газового питання, керівники відомств країн мають підготувати узгоджений протокол.