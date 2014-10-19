Україна має на рахунках $3,1 млрд, які можна використати як платежі за газ – Яценюк

Україна має на рахунках 3,1 млрд долл, які вона може використати як платежі за природний газ.

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі одного з загальнонаціональних телеканалів.

«Ми зараз маємо на рахунках 3,1 млрд долл, які можемо використати для оплати за природній газ – чи то за попередні поставки, чи то за майбутні поставки – як домовимося», - сказав голова уряду.

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Разом з тим він зазначив, що газове питання залишиться невирішеним доти, доки не буде сформовано та підписано тимчасову угоду щодо поставок газу та умов його оплати.

Яценюк також додав, що він підтримує умови визначення тимчасової ціни на газ в залежності від сезону – 325 долл за тис.кубометрів влітку та 385 долл за тисячу кубометрів взимку.

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«Літо – ціна падає, зима – ціна росте. На цей період зими – 385 доларів (за тис.кубометрів - УНІАН). Це в будь-якому випадку краще, аніж 500, які ми мали за контрактом», - зауважив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, в п’ятницю, 17 жовтня, в Мілані президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін провели переговори, в тому числі з газового питання. Українська та російська сторони досягли прогресу щодо основних позицій поставок газу до України, зокрема погашення заборгованості на 1,45 млрд дол і погашення боргу сумарно в обсязі 3,1 млрд дол до кінця року.

Також Росія й Україна домовилися до 21 жовтня, коли відбудуться переговори в Брюсселі, проводити постійні консультації в режимі телефонних конференцій.

Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» продовжуються з травня. 26 вересня на переговорах в Берліні Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах попередньої оплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

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«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на попередню оплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при Торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти в Україну.

Окрім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол, які українська компанія переплатила з 2010 року.