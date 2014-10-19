Завтра в Україну для проведення газових переговорів прибуде єврокомісар Еттінгер

В Україну, як і було заплановано, їде віце-президент Європейської Комісії Гюнтер Єттінгер для проведення газових перемовин з владою та узгодження позицій на майбутні тристоронні переговори в форматі Україна-Росія-ЄС.

Про це заявив прем”єр-міністр Арсеній Яценюк в ефірі одного з телеканалів у неділю.

«Завтра, 20 жовтня, приїжджає єврокомісар Еттінгер. Будуть перемовини, потім будуть перемовини з росіянами», – сказав керівник уряду.

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Як повідомляв УНІАН, переговори в форматі Україна-Росія-ЄС заплановані в Брюсселі на 21 жовтня.

Очікується, що сторони мають узгодити тимчасову угоду на постачання в Україну природного газу з Росії, враховуючи обсяги, ціну та умови поставки.

Приїзд єврокомісара Еттінгера, запланований на 20 жовтня, раніше анонсував міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.