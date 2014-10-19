Яценюк заявив, що Україна взимку не замерзне: "У нас вистачає ресурсів, аби включити батареї" (відео)

Україна не замерзне взимку, оскільки ресурси для проходження опалювального сезону є, заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі одного із загальнонаціональних телеканалів у неділю.

Він нагадав, що півроку тому в українських газосховищах було 5 мільярдів кубічних метрів газу, а станом на сьогоднішній ранок у сховищах 16,7 мільярда кубометрів.

«Фактично ми за півроку накопичили майже 12 мільярдів кубічних метрів газу, – сказав голова уряду. - Росія нам відрізала фактично постачання газу з 16 червня. І тому ми вперше за 23 роки переключили придбання газу з Росії на Європейський Союз. 60% газу, який ми купували раніше в Російської Федерації, зараз ми закуповуємо у наших європейських партнерів», - сказав Яценюк, додавши, що для проходження зими Україні треба ще 5 млрд кубометрів газу.

Читайте такожПутін: РФ нічого не буде поставляти Україні в борг

Разом з тим, Яценюк наголосив, що уряд готовий включити опалення відповідно до законодавства, тобто коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб падає нижче за +8 градусів за Цельсієм.

«У нас повністю вистачає ресурсів, щоб включити батареї, – зазначив прем’єр. - Путін хоче заморозити нас. Путін заморозить таким чином Донецьк і Луганськ, тому що у нас технічно не буде можливості навіть постачати туди газ. І він через цей шантаж, який є у стінах Кремля, і через бажання повернути Україну в свою сферу впливу, буде робити все для того, щоб відірвати нас від Європи. Не вийде. Вистоїмо, пройдемо зиму».

Раніше голова уряду зазначив, що Україна має 3,1 млрд дол для оплати газу. Окрім того, Україна вже сформувала свою позицію щодо положень тимчасової угоди про умови постачання блакитного палива та ціни на нього - до моменту встановлення ціни газу за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.