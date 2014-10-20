Нафта дорожчає на тлі статданих зі США і дій Саудівської Аравії і Кувейту

На світових торгах у понеділок, 20 жовтня, ціни на нафту ростуть на тлі сильної економічної статистики зі США і припинення видобутку на саудівсько-кувейтському родовищі, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,16 до $86,32 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,48 до $83,23 за барель.

У п'ятницю, 17 жовтня, Brent подорожчала на 2 відсотка, що стало максимальним зростанням більш ніж за місяць, але ціна загалом впала на 25 відсотків з середини червня за рахунок надлишкової пропозиції нафти при слабкому попиті.

Читайте такожКазахстан коригує держбюджету через падіння цін на нафтуФондові ринки Азії зростають у понеділок після виходу індексу споживчої довіри в США, але його вплив на ринки нафти буде короткочасним, вважають аналітики.

Хоча країни ОПЕК дають зрозуміти, що не планують скорочувати видобуток для підтримки цін, видобуток було припинено на саудівсько-кувейтському родовищі Хафджи, де видобувається 280 000-300 000 барелів на добу, тобто, трохи більше 2 відсотків середньодобового видобутку Саудівської Аравії.

Читайте такожУкраїнський інтерес в нафтовому цінопадіЕксперти вважають, що навряд чи це змінить баланс попиту і пропозиції, але це змушує інвесторів звернути увагу на Саудівську Аравію і Кувейт, які демонструють, що не проти хоч трохи знизити видобуток.

На ринок чинять тиск бої курдів з Ісламською державою в районі сирійського міста Кобани і анархія, що триває в Лівії. Лівія видобуває 800 000 барелів нафти на добу порівняно з 1,4 мільйона в середині 2013 року.