Китай може обвалити ціни на енергетичне та коксівне вугілля

Китай з 15 жовтня за рішенням Міністерства фінансів КНР ввів мита на вугілля, кам'яне та енергетичне, а також на антрацит, пишуть "Ведомости" з посиланням на FT.

КНР ввела мито на антрацитове і коксівне вугілля - 3%, для кам'яного вугілля - 6%, а для всіх інших марок вугілля - 5%. До цього обкладалося митом тільки буре вугілля (3%), говорить співрозмовник «Ведомостей». Введення мита може негативно вплинути на світові ціни, вважає віце-президент Moody's Денис Перевезєнцев.

З початку 2014 р. коксівне вугілля подешевшало на 16,7% і вже в червні коштувало $120 за 1 т, енергетичне - втратило в ціні 13,9% та на початку літа торгувалося по $81,8 за 1 т.

«Ціни тільки намацали дно (до вересня контрактні ціни не змінювалися), і у виробників з'явилася надія на те, що незабаром тренд може змінитися», - заявив співрозмовник «Ведомостей», близький до однієї з вугільних компаній.

Перевезєнцев пояснює, що введення мит на енергетичне та коксівне вугілля покликано підтримати локальних виробників на тлі зниження темпів зростання китайського ВВП і металургійного сектора. Крім того, Китай посилює екологічні норми і має намір збільшити частку газу в енергетичному балансі країни. Варто взяти до уваги, що частка Китаю у світовій торгівлі енергетичним вугіллям становить 20-25% з урахуванням того, що зараз пропозиція перевищує попит (у тому числі за рахунок того, що виробники знижують витрати), введення мита може негативно позначитися на цінах, вважає Перевезєнцев.