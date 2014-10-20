Хмельницька АЕС підключила до мережі другий енергоблок

«19 жовтня о 9:57 енергоблок №2 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після проведення капітального планового ремонту», - говориться в повідомленні оператора всіх діючих АЕС країни.

Також повідомляється, що станом на 20 жовтня в роботі перебуває 13 із 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №1 Запорізької АЕС – 43-а доба планового ремонту.

На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС – 35-а доба планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС – 5 005 МВт, для Рівненської АЕС – 2 830 МВт, для Южно-Української АЕС – 2 000 МВт, для Хмельницької АЕС – 1000 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

Читайте такожАмериканці готові допомогти Україні добудувати енергоблоки Хмельницької АЕС замість росіянЯк повідомляв УНІАН, ХАЕС 12 серпня відключила від енергомережі енергоблок №2 для проведення капітального ремонту.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працюють два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України. Перевірки і експертизи, проведені державними і незалежними міжнародними експертами МАГАТЕ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЕС, підтверджують високий рівень безпеки енергоблоків ХАЕС.