Україна з 2018 року може обійтися без російського газу для населення і бюджетників

Згідно з повідомленням, план визначає короткострокові і середньострокові заходи щодо скорочення споживання газу підприємствами теплопостачання, промисловими споживачами, бюджетними установами, організаціями і населенням.

Зокрема, планом передбачено завдання з виділення наступного року бюджетних коштів на покриття частини кредитів підприємцям під закупівлю енергозберігаючого устаткування і відшкодування частини кредитів для населення під придбання енергоефективного устаткування і матеріалів.

Також до плану включено заходи щодо розробки ряду стимулюючих механізмів: щодо виробництва і споживання біодизелю, впровадження заходів енергозбереження в будівлях, переведення альтернативних об'єктів у сфері теплопостачання на стимулююче тарифоутворення та інші стимули розвитку ринку заміщення газу.

Згідно з планом, для об'єктів альтернативної енергетики мають бути спрощені процедури землевідведення і їм буде надано право на укладення довгострокових договорів у сфері теплопостачання.

Читайте такожЯценюк заявив, що Україна взимку не замерзне: "У нас вистачає ресурсів, аби включити батареї" (відео)У цілому, за оцінками фахівців, впровадження комплексу затверджених заходів дасть змогу Україні вже в 2018 році досягти точки енергетичної незалежності в частині забезпечення газом комунальної та бюджетної сфери.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна, яка з червня відключена «Газпромом» від поставок російського газу, у вересні 2014 року скоротила споживання газу порівняно з вереснем 2013 року на 27,7% - до 1,498 млрд кубометрів. Порівняно з серпнем 2014 року споживання газу збільшилося на 16,5%.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів в умовах значного дефіциту російського газу в липні поточного року поставив завдання перед промисловими споживачами і підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних організацій – на 10%.

Україна в 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.

За підсумками 2012 року Україна скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. У 2010 році Україна спожила 57,7 млрд куб. м, у 2009 році - 51,9 млрд куб. м, у 2008 році - 66,3 млрд куб. м, у 2007 році - 69,9 млрд куб. м, у 2006 році - 73,9 млрд куб. м, у 2005 році - 76,4 млрд куб. м.