Єврокомісар Еттінгер і міністр енергетики України Продан ведуть газові переговори в Києві

Віце-президент Європейської комісії Гюнтер Еттінгер і міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан 20 жовтня в Києві проводять двосторонню зустріч напередодні тристоронніх газових переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС в Брюсселі, повідомила УНІАН прес-секретар міністра Олена Міщенко.

«Зустріч продовжується зараз», - сказала вона.

Окрім того Міщенко повідомила, що після завершення зустрічі не планується прес-конференція, а Еттінгер і Продан поїдуть на зустріч з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

У прес-службі уряду УНІАН повідомили, що зустріч пройде в закритому форматі.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Мілані відбулися переговори президентів України і Росії Петра Порошенка і Володимира Путіна за участю лідерів Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції і керівників Євросоюзу, після яких відбулася додаткова зустріч в "нормандському форматі". Під час цих переговорів розглядалося й газове питання.

Читайте такожУкраїна та Росія домовилися щодо ціни на газ на рівні $385 - Порошенко За словами Порошенка, спільна з Європейським Союзом позиція України полягала в тому, аби ціна для літа становила 325 дол. за тисячу кубометрів і 385 дол., - для зими. Російська сторона відстоювала ціну 385 дол. за тисячу кубометрів на весь рік. У результаті - до 31 березня 2015 року вирішено зафіксувати «зимову» ціну.

Газові переговори у форматі Україна-Росія-ЄС на рівні компаній «Газпром» і «Нафтогаз України» заплановано в Брюсселі на 21 жовтня.

Очікується, що сторони погодять тимчасову угоду на постачання до України природного газу з Росії, враховуючи обсяги, ціну й умови постачання.